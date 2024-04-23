В СПЧ призвали обязать мигрантов проходить медосмотр при трудоустройстве

В Совете обсудили меры для предотвращения завоза в РФ инфекций. Члены Совета по правам человека при президенте РФ в минувший понедельник, 22 апреля, рассмотрели вопрос о профилактических мерах для предотвращения случаев завоза инфекций трудовыми мигрантами.
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