Корпуса двух колледжей на юге столицы будут модернизированы — Мэр Москвы

В колледжах будет создана современная образовательная среда На юге Москвы в рамках программы модернизации системы среднего профессионального образования пройдет комплексная реконструкция зданий двух городских колледжей.
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