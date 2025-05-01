Операторы БПЛА двумя ударами уничтожили самоходку «Акация» ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении операторы беспилотных летательных аппаратов успешно ликвидировали самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины.
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