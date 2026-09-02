Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему в хрущёвках ровно девять ступенек: тайна, которую хранит любой подъезд

Есть вещи, которые тело помнит лучше головы. Девять ступеней до площадки, поворот, ещё девять — и вы на этаже.

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