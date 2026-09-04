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Олег Вронский о значении обретения останков Дмитрия Донского

Олег Вронский о значении обретения останков Дмитрия Донского

Ценность находки не в том, что ученые «вдруг» что-то узнали о Дмитрии. Князь всегда был на виду у историков.

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