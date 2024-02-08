Эксперт Семеренко назвала основные ошибки при составлении резюме

Слишком длинное и неаккуратно составленное портфолио может вызвать негатив работодателя при знакомстве с резюме, о чем в беседе с RT рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.
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