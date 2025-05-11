Зеленский опубликовал дерзкое заявление Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве
Зеленский опубликовал дерзкое заявление Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве.
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убивать на перегной этих фашистских скунсов всех до единого до самой Атлантики и канаду заодно с пиндосами и австралией закрыть раз и навсегда..😡👍..вперед Россия и только вперед !!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ждем реакцию власти, вернее бизнеса.
Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено 30-дневным перемирием между Россией и Украиной, которое предлагает Запад. Об этом заявил перед переговорами с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве лидер Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.
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