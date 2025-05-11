Зеленский опубликовал дерзкое заявление Франции, Германии, Польши, Британии и Украины по итогам встречи в Киеве.

Анастасия Гончарова

убивать на перегной этих фашистских скунсов всех до единого до самой Атлантики и канаду заодно с пиндосами и австралией закрыть раз и навсегда..😡👍..вперед Россия и только вперед !!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺