Эксперт Ассоциации лабораторий ИИ назвал главные риски искусственного интеллекта

Исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (ИИ) Вячеслав Береснев заявил, что основной риск ближайшего года связан не с «захватом интернета» нейросетями, а с применением ИИ в качестве оружия в информационных и кибервойнах.