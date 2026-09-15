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Регионы России

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Эксперт Ассоциации лабораторий ИИ назвал главные риски искусственного интеллекта

Эксперт Ассоциации лабораторий ИИ назвал главные риски искусственного интеллекта

Исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (ИИ) Вячеслав Береснев заявил, что основной риск ближайшего года связан не с «захватом интернета» нейросетями, а с применением ИИ в качестве оружия в информационных и кибервойнах.

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