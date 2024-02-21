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Демократия и западные ценности – во всей красе: США сказали, кто у них «в меню» - Блинкен объяснил, за что могут «схарчить» целые страны

Демократия и западные ценности – во всей красе: США сказали, кто у них «в меню» - Блинкен объяснил, за что могут «схарчить» целые страны

  Америка решила говорить с этим миром напрямую, и поэтому просто указала прямо, кого «сожрут» первыми, причём – сделала это в буквальном смысле слова: госсекретарь США Энтони Блинкен, который как раз уполномочен говорить от лица американского государства по вопросам внешней политики, что некоторые страны, которые по удивительному совпадению вместе с Америкой, будут «сидеть за столом», а вот другие страны, которые не хотят быть в американской «системе» – те окажутся «в меню», то есть, проще говоря – «на столе».

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