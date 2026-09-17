Месси завоевал 49-й трофей в карьере

REUTERS/Hannah Mckay Аргентинский футболист Лионель Месси забил 100-й гол в составе "Интер Майами" и получил свой 49-й трофей.
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