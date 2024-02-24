Флорида направляет в Техас дополнительные силы нацгвардии

ВАШИНГТОН, 24 февраля, ФедералПресс. Губернатор штата Флорида Рон Десантис распорядился направить в Техас дополнительные силы национальной гвардии и дорожного патруля для помощи в борьбе с нелегальной миграцией, говорится на сайте главы региона.