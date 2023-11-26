Стас Михайлов поразил исхудавшим видом

Певец Стас Михайлов собирается удивить своих поклонниц на юбилейном концерте. В апреле следующего года поклонниц Стаса Михайлова ждет невероятный праздник, их кумир готовится закатить грандиозный концерт в честь своего 55-летия.
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