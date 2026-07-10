ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 673 подписчика

-Пришел в гости к женщине, думал накормит, а она отправила меня в магазин за продуктами! Какие мелочные стали женщины. Анатолий 54.

-Пришел в гости к женщине, думал накормит, а она отправила меня в магазин за продуктами! Какие мелочные стали женщины. Анатолий 54.

"Да. Магазин за углом. Вот список." "Я думал, ты меня накормишь." "Я тоже так думала. Но продукты сами домой почему-то не пришли.

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Комментарии
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туся петрова
Этот  уже  не  тарелочник --- халявщик  Леня ,ой  Толя ....
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3 н.