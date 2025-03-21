«Петербургский дневник» вспомнил лучших форвардов в истории «Зенита»

Речь идет об Александре Кержакове, Артеме Дзюбе, Андрее Аршавине, Живанилду Виейра де Соуза и Льве Бурчалкине В год 100-летия футбольного «Зенита» Артем Дзюба, ранее выступавший за этот клуб, стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу.