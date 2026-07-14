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Квартира у Маяковской и дача: кому достанется наследство ушедшей на 83-м году жизни Екатерины Жемчужной

Квартира у Маяковской и дача: кому достанется наследство ушедшей на 83-м году жизни Екатерины Жемчужной

Уход из жизни народной артистки России Екатерины Жемчужной на 83-м году жизни заставил поклонников задуматься не только о потере легенды сцены, но и о судьбе её наследства.

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