❗️⚡️Британские ВМС рассматривают БПЛА "General Atomics MQ-9B" в качестве потенциальной платформы палубного средства ДРЛОиУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Британские ВМС рассматривают БПЛА "General Atomics MQ-9B" в качестве потенциальной платформы палубного средства ДРЛОиУ.