Президент Фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова — о карнавализации голосования в национальных регионах России «В национальных регионах мы видели людей, которые приходили в национальных костюмах, приезжали на лошадях.
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