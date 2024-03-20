До каких кассовых высот долетит «Летучий корабль»?

В широкий прокат фильм выйдет 21 марта. Это сказочное музыкальное фэнтези, которое снял режиссер Илья УчительВ кинотеатре «Октябрь» прошла премьера картины «Летучий корабль» по мотивам советского музыкального мультфильма Гарри Бардина на музыку Максима Дунаевского.
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