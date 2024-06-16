Мэрия Сочи постепенно пустеет После ухода Копайгородского прошло не так много времени, даже ещё не прошёл конкурс на нового мэра, как горадминистрация лишилась замглавы — Светланы Калининой.
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Мэрия Сочи постепенно пустеет После ухода Копайгородского прошло не так много времени, даже ещё не прошёл конкурс на нового мэра, как горадминистрация лишилась замглавы — Светланы Калининой.