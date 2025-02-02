Садоводам рассказали, как защитить вишни и яблони от пробуждения теплой зимой

Из-за аномально теплой зимы садоводов волнует вопрос, что будет в этом году с урожаем вишни и яблок. О том, насколько опасны для сада положительные температуры воздуха в январе и феврале и когда стоит начинать волноваться за фруктовые деревья, рассказали «РГ» эксперты.
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