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Всё о женщинах

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  • Леонид Руси
    Средство будет плпвать на поверхности. А мякоть заполнит глувинную частьУнитаз будет сият...
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Садоводам рассказали, как защитить вишни и яблони от пробуждения теплой зимой

Садоводам рассказали, как защитить вишни и яблони от пробуждения теплой зимой

Из-за аномально теплой зимы садоводов волнует вопрос, что будет в этом году с урожаем вишни и яблок. О том, насколько опасны для сада положительные температуры воздуха в январе и феврале и когда стоит начинать волноваться за фруктовые деревья, рассказали «РГ» эксперты.

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