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Петербургский дневник

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В МЧС предупредили о росте случаев гибели детей на воде в жаркую погоду

Высокая температура привела к увеличению количества несчастных случаев на воде 30 июня из Финского залива спасатели достали тело 13-летнего мальчика, который утонул, когда купался вместе с друзьями в районе пляжа на Балтийском бульваре.

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