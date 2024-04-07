Часов Яр - развязка скоро: Жалобы небратьев стали официальным заявлением

Небратья не "вывозят" оборону Часов Яра. Это уже не Бахмут.Неизвестно, какой фактор влияет больше: павший моральный дух небратской нам армии или резко усовершенствованная тактика русской армии (скорее и тот, и другой), но боевые подразделения Киева готовы бежать из Часова Яра.
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