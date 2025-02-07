Лекарство от рака легких компании Shanghai Henlius Biotech получило одобрение ЕС

Компания Shanghai Henlius Biotech Inc. (Шанхай), котирующаяся на гонконгской бирже и являющаяся дочерней структурой Fosun Pharma, в среду объявила о том, что её моноклональное антитело anti-PD-1, известное как HANSIZHUANG или serplulimab, получило одобрение Европейской комиссии для лечения обширной формы малоклеточного рака легких у взрослых пациентов.