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Лекарство от рака легких компании Shanghai Henlius Biotech получило одобрение ЕС

Компания Shanghai Henlius Biotech Inc. (Шанхай), котирующаяся на гонконгской бирже и являющаяся дочерней структурой Fosun Pharma, в среду объявила о том, что её моноклональное антитело anti-PD-1, известное как HANSIZHUANG или serplulimab, получило одобрение Европейской комиссии для лечения обширной формы малоклеточного рака легких у взрослых пациентов.

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