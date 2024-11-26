Corning предлагает пакет обязательств в попытке урегулировать антимонопольное расследование ЕС

После того как в начале этого месяца Европейский союз начал антимонопольное расследование в отношении компании Corning, ссылаясь на опасения по поводу предполагаемых эксклюзивных сделок, производитель стекла Gorilla Glass предложил внести ряд изменений в условия своих контрактов, направленных на урегулирование расследования.