Какой церковный праздник сегодня, 16 октября 2023 года, отмечают православные христиане Анна ФедороваСередина октября 2023 года наступила, и в этом месяце верующие отмечают ряд изумительных религиозных событий, которые заслуживают внимания и более подробного рассмотрения.
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