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Какой церковный праздник сегодня, 16 октября 2023 года, отмечают православные христиане 

Какой церковный праздник сегодня, 16 октября 2023 года, отмечают православные христиане 

Какой церковный праздник сегодня, 16 октября 2023 года, отмечают православные христиане  Анна ФедороваСередина октября 2023 года наступила, и в этом месяце верующие отмечают ряд изумительных религиозных событий, которые заслуживают внимания и более подробного рассмотрения.

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