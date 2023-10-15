Какой церковный праздник сегодня, 16 октября 2023 года, отмечают православные христиане Анна ФедороваСередина октября 2023 года наступила, и в этом месяце верующие отмечают ряд изумительных религиозных событий, которые заслуживают внимания и более подробного рассмотрения.