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Володин: экономика и политическая система России выстояли в 2022 году

Володин: экономика и политическая система России выстояли в 2022 году

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил всех с наступающим 2023-м годом и заявил, что несмотря на санкции и давление со стороны Запада экономика и политическая система России выстояли.

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