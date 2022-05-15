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В Киришах 10-месячный мальчик впал в кому после падения

В Киришах 10-месячный мальчик впал в кому после падения

В Киришском районе Ленинградской области младенец ударился головой и впал в кому. В субботу, 14 мая, из больницы поступила телефонограмма о том, что из квартиры на Волховской набережной в тяжелом состоянии госпитализирован 10-месячный мальчик.

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