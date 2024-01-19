В Африке объяснили, почему отправляют на свалку российские продукты

Aif.ru уточнил у экспертов: как россиянам следует воспринимать неприятную информацию, что изделия из российской муки и другие продукты из РФ зачастую не доходят до миллионов голодающих в Африке, а по итогу оказываются в мусоре?«Прежде всего, имелось в виду: к сожалению, в Африке зачастую отсутствуют условия для правильного хранения еды, - заявил aif.