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Развалить Россию изнутри. Сепаратисты поднимают голову

Развалить Россию изнутри. Сепаратисты поднимают голову

Волна протестов, прокатившаяся по Башкирии, даёт повод задуматься над тем, почему же проблемы подобного рода в последнее время возникают в национальных республиках.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А власть специально ввозит в Россию пришлых, ведь проблем нет других, так надо их создать, а потом героически их преодолевать. Неудивительно что такие настрои. А благодаря проводимой политикой Хуснуллиным по выделению Российскими регионами под анклавы территории пришлым, не такое будет. Если просто проанализировать сколько было выявлено незаконно полученных гражданств в России пришлым то это цифра более 500тыс. человек, почему их еще не выдворили из России с семьями и не лишили гражданства, без права въезда 30 лет всем и родственникам??? Где реальные действия? Почему не конфисковывается имущество у тех кто это проворачивал? Где конкретные действия и ответственность. Не мешало бы принять закон о том кто в таких махинациях участвовал лишать гражданства и выдворять после отсидки с семьей из России. Вот это заставить думать, проворачивать такие аферы. На сегодня &quot;народные&quot; избранники, кроме как разглагольствовать и травить бла бла бла ни чего конкретного не предпринимают, власть все устраивает... Так что вся вертикаль власти гнилая и недееспособная в России, кроме как воровать, разворовывать народные бюджетные деньги ни чего не может....
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