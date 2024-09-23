Мирошник: У Киева есть способ обойти ограничения Запада по дальнобойным ракетам

Украина, получив западные детали, может начать самостоятельно собирать дальнобойные ракетыУкраина давно просит Запад разрешить ей наносить удары вглубь России при помощи дальнобойных ракет.
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