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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сообщатся, что выход годной продукции узлов Intel 18A составляет всего 10% Интере...

Сообщатся, что выход годной продукции узлов Intel 18A составляет всего 10% Интере...

Сообщатся, что выход годной продукции узлов Intel 18A составляет всего 10%Интересно, что Intel выбрала техпроцесс TSMC 3 нм для создания вычислительной плитки своего процессора “Arrow Lake” и плитки SoC “Lunar Lake” вместо Intel 3 или даже Intel 20A.

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