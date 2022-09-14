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Выдача водительских прав в Москве приостановлена из-за сбоя

Выдача водительских прав в Москве приостановлена из-за сбоя

В Госавтоинспекции столицы предупредили москвичей о временном приостановлении выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.

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