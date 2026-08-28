Организация «Наследие» сдалась в суде мэрии Тобольска и лишилась земли под комплекс «Сузге»

Администрация Тобольска расторгла договор аренды земельного участка под строительство историко-мемориального комплекса жены хана Кучума «Сузге», так как татарская организация «Наследие» не использовала его по назначению.
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