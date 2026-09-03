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Мы соседи по планете

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Пиво, брага, мед — ассортимент в советском пивном каталоге 1950-х годов

В наши дни в обычных магазинах на полках можно увидеть десятки различных сортов пива, но во времена Советского Союза ассортимент этого хмельного напитка был куда скромнее.

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