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Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой для США

Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой для США

REUTERS/Caitlin O’Hara/File Photo Интервью российского президента Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону станет информационной бомбой для Штатов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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Игорь Петров
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