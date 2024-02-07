Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой для США

REUTERS/Caitlin O’Hara/File Photo Интервью российского президента Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону станет информационной бомбой для Штатов, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии