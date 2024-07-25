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Аналитики оценили стоимость посуточной аренды в районах Москвы

Аналитики оценили стоимость посуточной аренды в районах Москвы

Дешевле всего снять квартиру на сутки получится в поселениях Троицкого административного округа, а самые высокие ставки найма зафиксированы в Пресненском районе столицы В июле 2024 года средняя ставка посуточной аренды в Москве составляет 5,5 тыс.

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