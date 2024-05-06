Ространснадзор «открещивается» от происшествия на Панинском путепроводе в Вязьме

Специалисты утверждают, что за мост несет ответственность местная администрация Журналист издания SmolNarod обратился к представителям Ространснадзора за комментарием по поводу обрушения Панинского путепровода.
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