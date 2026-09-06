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Reuters: удар по свадьбе в Иране мог быть нанесён американским боеприпасом

Агент­ство Reuters со ссыл­кой на соб­ствен­ный ана­лиз сооб­ща­ет, что в резуль­та­те уда­ра по сва­деб­ной цере­мо­нии на юге Ира­на, про­изо­шед­ше­го на этой неде­ле, погиб­ли пять чело­век.

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