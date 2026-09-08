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ИА Реалист

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Крупнейший НПЗ Нигерии наращивает поставки топлива в Европу

Крупнейший НПЗ Нигерии наращивает поставки топлива в Европу

ЛАГОС (ИА Реалист). Согласно анализу Управления энергетической информации США (EIA), опубликованному 24 августа на основе данных судоходной аналитики Vortexa, морской экспорт нефтепродуктов из Нигерии в Европу вырос на 767% — до 130 тыс.

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