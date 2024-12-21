Транзитом по Еревану: короткий визит на день или два

Ереван — один из старейших и самых уютных городов мира. Для россиян сегодня это также один из наиболее удобных транзитных хабов с безвизовым режимом и регулярным прямым авиасообщением из 17 городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару и другие.
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