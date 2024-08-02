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Директор Кузьмин: не драматизируйте неуспеваемость ребенка в школе

Директор Кузьмин: не драматизируйте неуспеваемость ребенка в школе

Нет ни одного ребенка, который хотел бы плохо учиться. Если ребенок успевает в школе: все работы сдает вовремя, планирует свою деятельность, получает удовольствие от того, чем занимается — академически он успешен.

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