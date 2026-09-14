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Новости Брянска

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Правительство направит Брянщине и другим регионам свыше 303 млн рублей на поддержку медиков в сельской местности

Правительство направит Брянщине и другим регионам свыше 303 млн рублей на поддержку медиков в сельской местности

Дополнительные 303 миллиона рублей направят на единовременные компенсации медикам в 18 регионах, что позволит привлечь около 500 врачей, фельдшеров, медсестёр и акушерок в сельскую местность и малые города.

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