Правительство направит Брянщине и другим регионам свыше 303 млн рублей на поддержку медиков в сельской местности

Дополнительные 303 миллиона рублей направят на единовременные компенсации медикам в 18 регионах, что позволит привлечь около 500 врачей, фельдшеров, медсестёр и акушерок в сельскую местность и малые города.
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