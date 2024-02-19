Без дальнейшей военной помощи США военная перезагрузка Украины обречена

Зеленский не справится с перезагрузкой в армии без помощи США, сообщает Bloomberg. Мало того, что он поменял главнокомандующего, так ещё перед ним стоит другая проблема — внедрить новые технологии и убедить трампистов не бросать помощь Киеву.
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