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В Париже скончался чилийский режиссер-документалист Патрисио Гусман

В Париже скончался чилийский режиссер-документалист Патрисио Гусман

Чилийский режиссер-документалист Патрисио Гусман, снявший знаковый фильм «Битва за Чили», скончался в возрасте 85 лет в Париже.

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