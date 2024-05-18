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Белорусский автобус Avior дебютировал в России

Белорусский автобус Avior дебютировал в России

Эргономичные сиденья с высокой спинкой имеют регулировку наклона, складывающиеся подлокотники и трехточечные ремни безопасности, а каждое место оснащено индивидуальной подсветкой и USB-выходом, что позволит пассажирам с комфортом переносить даже самые длительные переезды.

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