Белорусский автобус Avior дебютировал в России

Эргономичные сиденья с высокой спинкой имеют регулировку наклона, складывающиеся подлокотники и трехточечные ремни безопасности, а каждое место оснащено индивидуальной подсветкой и USB-выходом, что позволит пассажирам с комфортом переносить даже самые длительные переезды.