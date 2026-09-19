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Города замерли, а люди испарились: 11 фантастических фильмов о выживании в абсолютной пустоте

Города замерли, а люди испарились: 11 фантастических фильмов о выживании в абсолютной пустоте

Остаться единственным живым существом на всей планете — давняя кинематографическая фантазия. Авторы подходят к ней с полярных сторон: для одних это пьянящая свобода от социума и чужих правил, для других — медленный сход с ума среди оглушительной тишины.

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