Мнение молдован на заявления Санду об отказе платить долг на сумму $800 млн российской компании «Газпром»

Санду: Иностранные аудиторы не нашли у «Молдовагаз» $800 млн долга перед «Газпромом» По словам президента Молдовы Майи Санду, аудит, проведенный международной консалтинговой компанией, опроверг утверждение российского газового гиганта «Газпром» о том, что правительство Молдовы должно ему 800 миллионов долларов.