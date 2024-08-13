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Двое туристов заблудились в горах Алматы

Двое туристов заблудились в горах Алматы

Спасатели пришли на помощь туристам в горах, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили в ведомстве, 11 августа два молодых туриста  22-25 лет, один из которых гражданин России, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика.

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