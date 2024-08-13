Двое туристов заблудились в горах Алматы

Спасатели пришли на помощь туристам в горах, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщили в ведомстве, 11 августа два молодых туриста 22-25 лет, один из которых гражданин России, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика.