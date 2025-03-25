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Парламентская газета

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В центры здоровья для взрослых закупят новое оборудование

Минздрав предложил приобрести новое оборудование для оснащения центров здоровья для взрослых в поликлиниках и больницах с целью их модернизации, запланированной по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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