В центры здоровья для взрослых закупят новое оборудование

Минздрав предложил приобрести новое оборудование для оснащения центров здоровья для взрослых в поликлиниках и больницах с целью их модернизации, запланированной по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
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