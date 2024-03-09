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Зарема Салихова: «Спартак» забыл поздравить с 8 марта своих болельщиц, но лучшее поздравление прилетело от «Краснодара»

Команда Владимира Ивича уступила «Ростову» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).  «В то время, когда «Спартак» забыл поздравить с 8 марта своих болельщиц, лучшее поздравление прилетело от «Краснодара», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

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